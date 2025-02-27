Франция ведет переговоры с Украиной о полезных ископаемых с октября - министр
Киев • УНН
Министр вооруженных сил Франции сообщил о переговорах с Украиной по разработке полезных ископаемых для оборонной промышленности. Переговоры начались в октябре после визита Зеленского в Париж.
Франция с осени ведет переговоры с Украиной об украинских полезных ископаемых, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в эфире franceinfo в четверг, 27 февраля, пишет УНН.
Детали
Франция "с октября" ведет переговоры с Украиной о разработке украинских полезных ископаемых для своей "оборонной промышленности", заявил Лекорню.
Лекорню объяснил, что Франция работает над этой темой уже несколько месяцев, с "прошлой осени", когда Владимир Зеленский во время визита в Париж "включил вопрос сырья в свой план победы". Министр ВСУ сообщил, что президент Украины сделал "ряд предложений не только США, но и Франции".
Дополнение
Заявление прозвучало на фоне того, что Киев и Вашингтон приблизились к соглашению об эксплуатации минеральных богатств Украины после противостояния между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Украинский лидер надеется отправиться в Вашингтон в пятницу, чтобы обсудить текст и попытаться узнать больше о продолжении американской помощи.