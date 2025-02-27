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Франция ведет переговоры с Украиной о полезных ископаемых с октября - министр

Франция ведет переговоры с Украиной о полезных ископаемых с октября - министр

Киев  •  УНН

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Министр вооруженных сил Франции сообщил о переговорах с Украиной по разработке полезных ископаемых для оборонной промышленности. Переговоры начались в октябре после визита Зеленского в Париж.

Франция с осени ведет переговоры с Украиной об украинских полезных ископаемых, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в эфире franceinfo в четверг, 27 февраля, пишет УНН.

Детали

Франция "с октября" ведет переговоры с Украиной о разработке украинских полезных ископаемых для своей "оборонной промышленности", заявил Лекорню.

Лекорню объяснил, что Франция работает над этой темой уже несколько месяцев, с "прошлой осени", когда Владимир Зеленский во время визита в Париж "включил вопрос сырья в свой план победы". Министр ВСУ сообщил, что президент Украины сделал "ряд предложений не только США, но и Франции".

Дополнение

Заявление прозвучало на фоне того, что Киев и Вашингтон приблизились к соглашению об эксплуатации минеральных богатств Украины после противостояния между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Украинский лидер надеется отправиться в Вашингтон в пятницу, чтобы обсудить текст и попытаться узнать больше о продолжении американской помощи.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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