ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в четверг, что Европейский Союз готовится нанести удар по россии 17-м пакетом санкций, назвав российского диктатора владимира путина "единственным препятствием" на пути к миру в Украине, пишет УНН со ссылкой на AFP.

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Блок из 27 стран ввел беспрецедентные санкции против россии в ответ на ее вторжение и заявил, что в этом году не снимет санкции до "безусловного" вывода войск путиным из Украины.

Мы, европейцы, подкрепим эту американскую (санкционную) инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я пообещал (сенатору США) Линдси Грэму, что мы попытаемся скоординировать как содержание, так и срок этих двух пакетов санкций - сообщил Барро в интервью AFP.

Грэм сплотил десятки законодателей из обеих партий, чтобы поддержать план введения дополнительных санкций против москвы, а также пошлин для стран, которые покупают российские энергоносители.

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Барро нацелился на путина во время интервью, заявив: "Теперь понятно, что единственным препятствием к миру в Украине сегодня является владимир путин".

Украина "приняла безусловное прекращение огня и вчера согласилась заключить соглашение о критически важных полезных ископаемых со Соединенными Штатами", - сказал Барро.

Это, "согласно заявлениям украинских официальных лиц, соответствует, я бы сказал, ожиданиям Украины относительно участия в экономическом сотрудничестве со Соединенными Штатами, но также и с другими странами", - сказал он.

"Тем временем россия владимира путина не предприняла никаких усилий, не подала никаких сигналов о том, что она готова к прекращению огня или миру, к которым стремится президент Дональд Трамп, и к которым стремятся европейцы и, конечно же, украинцы", - сказал Барро.

Французский министр не исключил возможности того, что Франция, которая, по его словам, имеет "опыт" в области редкоземельных минералов, также может заключить экономическое соглашение с Украиной.

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Соглашение Вашингтона с Киевом предусматривает, что Соединенные Штаты и Украина совместно будут разрабатывать и инвестировать в важнейшие минеральные ресурсы пострадавшей от войны страны.

Барро поговорил с AFP вскоре после встречи со своим американским коллегой Марко Рубио и сказал, что он приветствует их откровенные переговоры.

"У нас был неотфильтрованный обмен мнениями, который позволил нам тесно координировать действия, а также признать сближение наших целей в региональных и международных кризисах, поскольку мы хотим действовать совместно", - сказал французский министр.

Барро и Рубио встретились, "чтобы продвинуть путь к миру в Украине", заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Госсекретарь ясно дал понять, что президент Трамп сосредоточен на прекращении бессмысленного кровопролития в Украине и подтвердил приверженность США тесному сотрудничеству с Францией и другими европейскими партнерами для обеспечения прочного мира", - добавила она.

Для Барро "это решающий момент для Европы".

Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон годами призывал к европейской стратегической автономии и "европейской опоре НАТО".

Что касается введенных Вашингтоном пошлин, Барро призвал к "деэскалации, чтобы мы могли вернуться к ситуации, которая предшествовала решениям, принятым администрацией Трампа в пользу как Соединенных Штатов, так и Европы".

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