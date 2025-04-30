ЄС готує "план Б" щодо санкцій проти росії у разі зближення США з москвою - Каллас

Європейський Союз готує "план Б" щодо збереження економічних санкцій проти росії, якщо США відмовляться від мирних переговорів по ситуації в України та підуть на зближення з москвою. Про це в коментарі для Financial Times заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє УНН.

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"Ми бачимо ознаки того, що вони розмірковують про те, чи варто їм (США - ред.) покинути Україну і не намагатися домовитися з росіянами, тому що це важко", - сказала Каллас.

Вона наголосила, що існує "план Б" щодо збереження економічного тиску на рф, якщо Угорщина заблокує скасування економічних санкцій ЄС у липні. При цьому Брюссель, як і раніше, націлений на збереження єдності всіх країн-членів ЄС.

"Також є "план Б", але ми повинні працювати над "планом А". Тому що інакше ви зосередитеся на "плані Б", і тоді це станеться", - додала Каллас.

Нагадаємо

У понеділок президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у найближчі вісім-десять днів Захід посилить тиск на росію у питанні встановлення миру в Україні. Водночас він зазначив, що у цьому питанні "залишається обережним", тому що "частина рівняння залежить від москви".

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