ЄС готує "план Б" щодо санкцій проти росії у разі зближення США з москвою - Каллас

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників
15:17 • 34642 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

30 квітня, 13:34 • 87221 перегляди

Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 116245 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 144937 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
30 квітня, 08:43 • 236995 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
30 квітня, 06:47 • 112615 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 244468 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 171996 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 118962 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

29 квітня, 13:48 • 149446 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+12°
0.7м/с
48%
752 мм
Популярнi новини

Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

30 квітня, 12:27 • 30276 перегляди

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

30 квітня, 12:48 • 37062 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 104702 перегляди

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

30 квітня, 13:52 • 26818 перегляди

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

15:42 • 56989 перегляди
Публікації

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

15:42 • 57039 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 104759 перегляди

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

30 квітня, 10:55 • 140353 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування
Ексклюзив

30 квітня, 08:43 • 236983 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

30 квітня, 05:55 • 181270 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Петро Павел

Петро Фіала

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

30 квітня, 13:52 • 26848 перегляди

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

30 квітня, 12:48 • 37100 перегляди

Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

30 квітня, 12:27 • 30309 перегляди

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

30 квітня, 09:14 • 82629 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

30 квітня, 08:15 • 131329 перегляди
Актуальне

ChatGPT

Instagram

Шахед-136

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

ЄС готує "план Б" щодо санкцій проти росії у разі зближення США з москвою - Каллас

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Євросоюз розробляє альтернативний план збереження санкцій проти рф, якщо США підуть на поступки росії щодо України. Брюссель прагне зберегти єдність країн-членів ЄС у цьому питанні.

ЄС готує "план Б" щодо санкцій проти росії у разі зближення США з москвою - Каллас

Європейський Союз готує "план Б" щодо збереження економічних санкцій проти росії, якщо США відмовляться від мирних переговорів по ситуації в України та підуть на зближення з москвою. Про це в коментарі для Financial Times заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє УНН.

Деталі

"Ми бачимо ознаки того, що вони розмірковують про те, чи варто їм (США - ред.) покинути Україну і не намагатися домовитися з росіянами, тому що це важко", - сказала Каллас.

Вона наголосила, що існує "план Б" щодо збереження економічного тиску на рф, якщо Угорщина заблокує скасування економічних санкцій ЄС у липні. При цьому Брюссель, як і раніше, націлений на збереження єдності всіх країн-членів ЄС.

"Також є "план Б", але ми повинні працювати над "планом А". Тому що інакше ви зосередитеся на "плані Б", і тоді це станеться", - додала Каллас.

Нагадаємо

У понеділок президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у найближчі вісім-десять днів Захід посилить тиск на росію у питанні встановлення миру в Україні. Водночас він зазначив, що у цьому питанні "залишається обережним", тому що "частина рівняння залежить від москви".

"Це стукіт у двері": Орбан закликає угорців голосувати проти вступу України до ЄС25.04.25, 01:05 • 4023 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Європейський Союз
Сполучені Штати
Україна
Brent
$61.03
Bitcoin
$94,163.30
S&P 500
$5,513.39
Tesla
$278.63
Газ TTF
$32.32
Золото
$3,306.69
Ethereum
$1,787.08