МИД Польши: Мы намерены четко обозначить голос Европы в мирном процессе - DW

Европа хочет заявить о себе на переговорах по миру в Украине. Об этом заявили в МИД Польши во время неофициальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в формате "Гимних" в Варшаве, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Издание напоминает, что Польша продолжает свое председательство в Совете ЕС.

Что касается будущего мирного соглашения, то мы намерены четко обозначить голос Европы в мирном процессе. Окончательная форма мирного соглашения определит будущее Украины, но также повлияет на безопасность и стабильность европейского континента - цитирует издание польских дипломатов.

Отмечается, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига присоединится к коллегам 8 мая, когда на встречу прибудут главы МИД всех стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.

Мы совместно рассмотрим, как мы можем помочь нашим партнерам в борьбе с российской гибридной деятельностью, направленной на препятствование процессу расширения ЕС - сообщили в министерстве иностранных дел Польши.

Издание добавляет, что формат "Гимних" никаких официальных итогов не предусматривает. Это площадка для разработки стратегии, подчеркнул хозяин встречи, председатель МИД Польши Радослав Сикорский. При этом доступ СМИ к дискуссиям дипломатов строго ограничен – журналистам не разрешается даже приближаться к зданию, где заседают главы МИД.

Напомним

Накануне Еврокомиссия передала странам ЕС проект 17-го пакета санкций против россии. Он включает ограничения на экспорт химических веществ и давление на теневой флот.

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