Польша отрицает планы отправки войск в Украину – заявление

$41.540.01
46.160.59
ukenru
"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?
16:08 • 40804 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 12:11 • 48130 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
13 мая, 11:29 • 70355 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

13 мая, 10:48 • 70364 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

13 мая, 08:36 • 147071 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 07:44 • 70359 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 153090 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 146633 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 89894 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 66356 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+9°
1.8м/с
76%
747мм
Популярные новости

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 84230 просмотра

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

13 мая, 10:29 • 95070 просмотра

Зеленский ожидает сильный пакет санкций от США и ЕС, если путин откажется ехать в Турцию

14:29 • 45030 просмотра

Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

15:04 • 51511 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

16:52 • 19638 просмотра
публикации

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

16:08 • 40809 просмотра

Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

15:04 • 51906 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 08:36 • 147077 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 153093 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 146637 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

16:52 • 19923 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 84481 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 85166 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 86463 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 86772 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Польша отрицает планы отправки войск в Украину – заявление

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не планирует вводить свои войска в Украину. Министр иностранных дел Радослав Сикорский подтвердил эту информацию.

Польша отрицает планы отправки войск в Украину – заявление

Польша не рассматривает возможности направления своих войск в Украину ни сейчас, ни в дальнейшем. Об этом в соцсети Х сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, информирует УНН.

Детали

По его словам, никаких планов вводить войска в Украину у Польши "нет и не будет".

Польша несет общую ответственность за оборону восточного фланга НАТО и предоставление материально-технической поддержки своему соседу, который подвергся нападению

- написал Косиняк-Камыш.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил слова своего коллеги.

Напомним

В апреле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправка польских войск в Украину в рамках иностранного контингента даст повод российской пропаганде заявить о намерениях Варшавы захватить украинские территории.

МИД Польши: Мы намерены четко обозначить голос Европы в мирном процессе - DW08.05.25, 05:15 • 4268 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Радослав Сикорский
Украина
Польша
Brent
$66.61
Bitcoin
$104,360.50
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$35.74
Золото
$3,253.45
Ethereum
$2,670.33