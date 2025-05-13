Польша отрицает планы отправки войск в Украину – заявление
Киев • УНН
Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не планирует вводить свои войска в Украину. Министр иностранных дел Радослав Сикорский подтвердил эту информацию.
Польша не рассматривает возможности направления своих войск в Украину ни сейчас, ни в дальнейшем. Об этом в соцсети Х сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, информирует УНН.
Детали
По его словам, никаких планов вводить войска в Украину у Польши "нет и не будет".
Польша несет общую ответственность за оборону восточного фланга НАТО и предоставление материально-технической поддержки своему соседу, который подвергся нападению
В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил слова своего коллеги.
Напомним
В апреле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправка польских войск в Украину в рамках иностранного контингента даст повод российской пропаганде заявить о намерениях Варшавы захватить украинские территории.
МИД Польши: Мы намерены четко обозначить голос Европы в мирном процессе - DW08.05.25, 05:15 • 4268 просмотров