Польша отрицает планы отправки войск в Украину – заявление

Польша не рассматривает возможности направления своих войск в Украину ни сейчас, ни в дальнейшем. Об этом в соцсети Х сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, информирует УНН.

Детали

По его словам, никаких планов вводить войска в Украину у Польши "нет и не будет".

Польша несет общую ответственность за оборону восточного фланга НАТО и предоставление материально-технической поддержки своему соседу, который подвергся нападению - написал Косиняк-Камыш.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил слова своего коллеги.

Напомним

В апреле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправка польских войск в Украину в рамках иностранного контингента даст повод российской пропаганде заявить о намерениях Варшавы захватить украинские территории.

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