У Польщі підрахували 100% бюлетенів на виборах: фаворити закріпили свої позиції
Київ • УНН
У Польщі підрахували 100% бюлетенів на виборах: Рафал Тшасковський отримав 31,4% голосів, Кароль Навроцький – 29,5%. Явка виборців склала 67,31%.
У Польщі національна виборча комісія підрахувала результати президентських виборів з усіх виборчих комісій, опрацювавши 100% бюлетенів. Згідно з офіційними результатами виборів, мер Варшави Рафал Тшасковський отримав майже 31,4% голосів, а його головний суперник Кароль Навроцький - 29,5%. Явка виборців становила 67,31%, пише УНН з посиланням на Onet.
Деталі
Рафал Тшасковський отримав 31,36% голосів. Своєю чергою, Кароль Навроцький може розраховувати на 29,54%. Замикає п'єдестал Славомір Менцен з результатом 14,8%.
Інші кандидати розподілили голоси наступним чином:
- Гжегож Браун отримує 6,34%;
- Шимон Головня - 4,99%;
- Адріан Зандберг - 4,86%;
- Магдалена Беят - 4,23%;
- Кшиштоф Становський - 1,24%;
- Йоанна Сенишин - 1,09%;
- Марек Якуб'як - 0,77%;
- Артур Бартошевич - 0,44%;
- Мацей Мацяк - 0,19%;
- Марек Вох - 0,09%.
Явка у першому турі президентських виборів у Польщі зрештою сягнула 67,31%. Для порівняння, явка у першому турі виборів президента Республіки Польща у 2020 році становила 64,51%.
Доповнення
Прессекретар МЗС Польщі Павел Вронський повідомив, що поляки, які перебувають в Україні, не зможуть голосувати на її території на виборах президента Польщі.