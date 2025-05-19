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У Польщі підрахували 100% бюлетенів на виборах: фаворити закріпили свої позиції

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

У Польщі підрахували 100% бюлетенів на виборах: Рафал Тшасковський отримав 31,4% голосів, Кароль Навроцький – 29,5%. Явка виборців склала 67,31%.

У Польщі підрахували 100% бюлетенів на виборах: фаворити закріпили свої позиції

У Польщі національна виборча комісія підрахувала результати президентських виборів з усіх виборчих комісій, опрацювавши 100% бюлетенів. Згідно з офіційними результатами виборів, мер Варшави Рафал Тшасковський отримав майже 31,4% голосів, а його головний суперник Кароль Навроцький - 29,5%. Явка виборців становила 67,31%, пише УНН з посиланням на Onet.

Деталі

Рафал Тшасковський отримав 31,36% голосів. Своєю чергою, Кароль Навроцький може розраховувати на 29,54%. Замикає п'єдестал Славомір Менцен з результатом 14,8%.

Інші кандидати розподілили голоси наступним чином:

  • Гжегож Браун отримує 6,34%;
    • Шимон Головня - 4,99%;
      • Адріан Зандберг - 4,86%;
        • Магдалена Беят - 4,23%;
          • Кшиштоф Становський - 1,24%;
            • Йоанна Сенишин - 1,09%;
              • Марек Якуб'як - 0,77%;
                • Артур Бартошевич - 0,44%;
                  • Мацей Мацяк - 0,19%;
                    • Марек Вох - 0,09%.

                      Явка у першому турі президентських виборів у Польщі зрештою сягнула 67,31%. Для порівняння, явка у першому турі виборів президента Республіки Польща у 2020 році становила 64,51%.

                      Доповнення

                      Прессекретар МЗС Польщі Павел Вронський повідомив, що поляки, які перебувають в Україні, не зможуть голосувати на її території на виборах президента Польщі.

                      Павло Зінченко

                      Павло Зінченко

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