Поляки в Україні не зможуть голосувати на виборах президента Польщі: названо причину

Поляки, які перебувають в Україні, не зможуть голосувати в цій країні на виборах президента Польщі. Про це повідомив прессекретар МЗС Польщі Павел Вронський, передає УНН з посиланням на Polsat News.

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За словами спікера МЗС Польщі, в умовах триваючої війни неможливо провести вибори таким чином, щоб їхні результати не викликали сумнівів. Охочим взяти участь у голосуванні доведеться повернутися до Польщі та бути внесеними до списку виборців у обраній гміні.

Напередодні президентських виборів, призначених на 18 травня, Міністерство закордонних справ Польщі ухвалило рішення не створювати виборчий округ в Україні. Аналогічне рішення ухвалено щодо виборів до Сейму та Сенату в жовтні 2023 року та виборів до Європейського парламенту в червні 2024 року.

"Якщо відбуваються вибори і, наприклад, відбувається авіаналіт, доцільно сховатися в укритті. Що ж тоді робити з комісією і як у зв'язку з такими подіями не продовжувати її роботу?" - закинув Вронський. Він підкреслив, що в цьому питанні Польща діє відповідно до принципів, що застосовуються й іншими країнами.

Додамо

Точне число поляків, які мають право голосу і перебувають на території України, визначити складно. За оцінками, їхня чисельність становить близько 1,4 тис. осіб, додав прессекретар польського МЗС.

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