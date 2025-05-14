Поляки в Украине не смогут голосовать на выборах президента Польши: названо причину

Поляки, находящиеся в Украине, не смогут голосовать в этой стране на выборах президента Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский, передает УНН со ссылкой на Polsat News.

Детали

По словам спикера МИД Польши, в условиях продолжающейся войны невозможно провести выборы таким образом, чтобы их результаты не подвергались сомнению. Желающим принять участие в голосовании придется вернуться в Польшу и быть внесенными в список избирателей в выбранной гмине.

В преддверии президентских выборов, назначенных на 18 мая, Министерство иностранных дел Польши приняло решение не создавать избирательный округ в Украине. Аналогичное решение принято в отношении выборов в Сейм и Сенат в октябре 2023 года и выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.

"Если проходят выборы и, например, происходит авианалет, целесообразно укрыться в убежище. Что же тогда делать с комиссией и как в связи с такими событиями не продлевать ее работу?" - задался вопросом Вронский. Он подчеркнул, что в этом вопросе Польша действует в соответствии с принципами, применяемыми и другими странами.

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Точное число поляков, имеющих право голоса и находящихся на территории Украины, определить сложно. По оценкам, их численность составляет около 1,4 тыс. человек, добавил пресс-секретарь польского МИДа.

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