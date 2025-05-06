Польша заявляет, что россия пытается вмешаться в президентские выборы

Польша сталкивается с беспрецедентной попыткой россии вмешаться в ее президентские выборы, заявил министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский во вторник, когда кампания вступила в завершающую стадию перед первым туром голосования 18 мая, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Польша заявляет, что ее роль как центра помощи Украине сделала ее ключевой целью для российских диверсий, кибератак и дезинформационных усилий, и Варшава находится в состоянии повышенной готовности к вмешательству, особенно после того, как Румыния отменила президентские выборы в декабре из-за обвинений во вмешательстве россии.

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россия неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в выборы за рубежом и критиковала решение об отмене выборов в Румынии.

"Во время текущих президентских выборов в Польше мы сталкиваемся с беспрецедентной попыткой вмешательства в избирательный процесс со стороны россии", - заявил Гавковский на конференции по вопросам обороны.

"Это делается... (путем) распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на польскую критическую инфраструктуру с целью парализовать нормальное функционирование государства", - добавил он.

Гавковский сказал, что атаки были направлены на компании водоснабжения и канализации, теплоэлектростанции и органы государственного управления. Уровень российской активности по кибератакам в Польше вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, сказал он.

"Сегодня в Польше в течение каждой минуты моего выступления было зафиксировано около десятка инцидентов, направленных на критическую инфраструктуру", - сказал он.

Дополнение

Варшава заявила в марте, что на Польское космическое агентство была совершена кибератака. В 2024 году Польша заявила, что государственное информационное агентство, вероятно, подверглось российской кибератаке.

Варшава и ее союзники также утверждают, что москва стоит за актами поджогов и саботажа по всей Европе. россия отвергает эти утверждения.

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