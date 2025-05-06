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Шахед-136

Польща заявляє, що росія намагається втрутитися у президентські вибори

Київ • УНН

 • 1840 перегляди

Міністр цифровізації Польщі заявив про безпрецедентну спробу рф втрутитись у вибори. Це робиться шляхом поширення дезінформації та атак на інфраструктуру.

Польща заявляє, що росія намагається втрутитися у президентські вибори

Польща стикається з безпрецедентною спробою росії втрутитися в її президентські вибори, заявив міністр цифровізації країни Кшиштоф Гавковський у вівторок, коли кампанія вступила в завершальну стадію перед першим туром голосування 18 травня, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Польща заявляє, що її роль як центру допомоги Україні зробила її ключовою ціллю для російських диверсій, кібератак та дезінформаційних зусиль, і Варшава перебуває у стані підвищеної готовності до втручання, особливо після того, як Румунія скасувала президентські вибори у грудні через звинувачення у втручанні росії.

російські хакери атакували урядові сайти Румунії під час виборів05.05.25, 02:01 • 4784 перегляди

росія неодноразово заперечувала звинувачення у втручанні у вибори за кордоном та критикувала рішення про відміну виборів у Румунії.

"Під час поточних президентських виборів у Польщі ми стикаємося з безпрецедентною спробою втручання у виборчий процес з боку росії", - заявив Гавковський на конференції з питань оборони.

"Це робиться... (шляхом) поширення дезінформації у поєднанні з гібридними атаками на польську критичну інфраструктуру з метою паралізувати нормальне функціонування держави", - додав він.

Гавковський сказав, що атаки були спрямовані на компанії водопостачання та каналізації, теплоелектростанції та органи державного управління. Рівень російської активності щодо кібератак у Польщі зріс більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, сказав він.

"Сьогодні у Польщі протягом кожної хвилини мого виступу було зафіксовано близько десятка інцидентів, спрямованих на критичну інфраструктуру", - сказав він.

Доповнення

Варшава заявила у березні, що на Польське космічне агентство було здійснено кібератаку. У 2024 році Польща заявила, що державне інформаційне агентство, імовірно, зазнало російської кібератаки.

Варшава та її союзники також стверджують, що москва стоїть за актами підпалів та саботажу по всій Європі. росія відкидає ці твердження.

Масштабну кібератаку на урядову систему зафіксували у Польщі30.04.25, 13:33 • 6034 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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