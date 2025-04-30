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Масштабну кібератаку на урядову систему зафіксували у Польщі

Київ • УНН

 • 3262 перегляди

Кіберзлочинці атакували державні системи Польщі, що призвело до тимчасових перебоїв у роботі mObywatel та CEPIK. Атаку було відбито, але інцидентом займаються кіберполіція.

Масштабну кібератаку на урядову систему зафіксували у Польщі

Нещодавно сталася велика кібератака на систему державних реєстрів Польщі, повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, "вона була ефективно відбита, але протягом майже години було неможливо ефективно сплачувати податки, користуватися програмою mObywatel та реєструвати автомобіль".

Це, як вказано, була так звана DDoS-атака. "Вона полягала в раптовому масовому напливі з комп'ютерів кіберзлочинців, які намагалися підключитися до державних систем, повністю їх засмічуючи", - ідеться у повідомленні.

"Хакери, поки невідомо звідки, навмисно атакували сьогодні", - зазначає видання.

Зазначається, що сьогодні у Польщі останній день для подання податкової декларації та інших дій, де задіяні державні послуги. "Кіберзлочинці хотіли скористатися цим моментом, додати свій хід та паралізувати все", - сказано у повідомленні.

"Їм це вдалося на кількадесят хвилин. mObywatel не працював, як і CEPIK, Центральний реєстр транспортних засобів та водіїв. Проте атака була відбита", - пише видання.

Справою займаються кіберполіція та Агентство внутрішньої безпеки країни, пише видання.

Міністерство цифрових справ Польщі прокоментувало це питання. Від його імені виступив заступник міністра Павел Ольшевський. "Я не підтверджую факт успішної кібератаки, були тимчасові перебої в обслуговуванні. Наразі всі послуги працюють справно", - написав він у X.

Кібератак в Україні побільшало на 48% - Держспецзв'язку30.04.25, 12:48 • 5622 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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