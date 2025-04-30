Масштабную кибератаку на правительственную систему зафиксировали в Польше
Киев • УНН
Киберпреступники атаковали государственные системы Польши, что привело к временным перебоям в работе mObywatel и CEPIK. Атака была отражена, но инцидентом занимается киберполиция.
Недавно произошла большая кибератака на систему государственных реестров Польши, сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, "она была эффективно отражена, но в течение почти часа было невозможно эффективно платить налоги, пользоваться программой mObywatel и регистрировать автомобиль".
Это, как указано, была так называемая DDoS-атака. "Она заключалась во внезапном массовом наплыве с компьютеров киберпреступников, пытавшихся подключиться к государственным системам, полностью их засоряя", - говорится в сообщении.
"Хакеры, пока неизвестно откуда, намеренно атаковали сегодня", - отмечает издание.
Отмечается, что сегодня в Польше последний день подачи налоговой декларации и других действий, где задействованы государственные услуги. "Киберпреступники хотели воспользоваться этим моментом, добавить свой ход и парализовать все", - говорится в сообщении.
"Им это удалось на несколько десятков минут. mObywatel не работал, как и CEPIK, Центральный реестр транспортных средств и водителей. Однако атака была отбита", - пишет издание.
Делом занимаются киберполиция и Агентство по внутренней безопасности страны, пишет издание.
Министерство цифровых дел Польши прокомментировало этот вопрос. От его имени выступил замминистра Павел Ольшевский. "Я не подтверждаю факт успешной кибератаки, были временные перебои в обслуживании. Все услуги работают исправно", - написал он в X.