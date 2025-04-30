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Масштабную кибератаку на правительственную систему зафиксировали в Польше

Киев • УНН

 • 2348 просмотра

Киберпреступники атаковали государственные системы Польши, что привело к временным перебоям в работе mObywatel и CEPIK. Атака была отражена, но инцидентом занимается киберполиция.

Масштабную кибератаку на правительственную систему зафиксировали в Польше

Недавно произошла большая кибератака на систему государственных реестров Польши, сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, "она была эффективно отражена, но в течение почти часа было невозможно эффективно платить налоги, пользоваться программой mObywatel и регистрировать автомобиль".

Это, как указано, была так называемая DDoS-атака. "Она заключалась во внезапном массовом наплыве с компьютеров киберпреступников, пытавшихся подключиться к государственным системам, полностью их засоряя", - говорится в сообщении.

"Хакеры, пока неизвестно откуда, намеренно атаковали сегодня", - отмечает издание.

Отмечается, что сегодня в Польше последний день подачи налоговой декларации и других действий, где задействованы государственные услуги. "Киберпреступники хотели воспользоваться этим моментом, добавить свой ход и парализовать все", - говорится в сообщении.

"Им это удалось на несколько десятков минут. mObywatel не работал, как и CEPIK, Центральный реестр транспортных средств и водителей. Однако атака была отбита", - пишет издание.

Делом занимаются киберполиция и Агентство по внутренней безопасности страны, пишет издание.

Министерство цифровых дел Польши прокомментировало этот вопрос. От его имени выступил замминистра Павел Ольшевский. "Я не подтверждаю факт успешной кибератаки, были временные перебои в обслуживании. Все услуги работают исправно", - написал он в X.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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