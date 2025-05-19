В Польше подсчитали 100% бюллетеней на выборах: фавориты закрепили свои позиции

В Польше национальная избирательная комиссия подсчитала результаты президентских выборов со всех избирательных комиссий, обработав 100% бюллетеней. Согласно официальным результатам выборов, мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил почти 31,4% голосов, а его главный соперник Кароль Навроцкий - 29,5%. Явка избирателей составила 67,31%, пишет УНН со ссылкой на Onet.

Детали

Рафал Тшасковский получил 31,36% голосов. В свою очередь, Кароль Навроцкий может рассчитывать на 29,54%. Замыкает пьедестал Славомир Менцен с результатом 14,8%.

Другие кандидаты распределили голоса следующим образом:

Гжегож Браун получает 6,34%;

Шимон Головня - 4,99%;

Адриан Зандберг - 4,86%;

Магдалена Беят - 4,23%;

Кшиштоф Становский - 1,24%;

Йоанна Сенишин - 1,09%;

Марек Якубьяк - 0,77%;

Артур Бартошевич - 0,44%;

Мацей Мацяк - 0,19%;

Марек Вох - 0,09%.

Явка в первом туре президентских выборов в Польше в итоге достигла 67,31%. Для сравнения, явка в первом туре выборов президента Республики Польша в 2020 году составила 64,51%.

Дополнение

Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский сообщил, что поляки, находящиеся в Украине, не смогут голосовать на ее территории на выборах президента Польши.