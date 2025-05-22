"Смертельно опасно": Туск - о готовности кандидата в президенты Польши Навроцкого отказать Украине во вступлении в НАТО

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 45982 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 103359 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 103872 просмотра

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 111480 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 237408 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 107564 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 137408 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 300440 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 89338 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 259192 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3м/с
60%
748мм
Популярные новости

США против упоминания о “дальнейшей поддержке” Украины в заявлении G7 - Politico

21 мая, 12:19 • 11592 просмотра

Двойные стандарты: Пекин раскритиковал санкции ЕС против бизнеса рф и Китая, работающего на войну

21 мая, 13:18 • 4386 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 71682 просмотра

Трамп и Рамафоса заявили, что хотят увидеть конец войны в Украине

17:00 • 7300 просмотра

Финал Лиги Европы: объявлены стартовые составы "Тоттенхэма" и "МЮ"

18:31 • 9758 просмотра
публикации

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 71741 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 237409 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 207641 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 300441 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 259192 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Сирил Рамафоса

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Объединенные Арабские Эмираты

Белый дом

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 119030 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 143694 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 169467 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 130016 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 121706 просмотра
Актуальное

Нефть марки Brent

Хранитель

F-16 Fighting Falcon

Беспилотный летательный аппарат

Футбол

"Смертельно опасно": Туск - о готовности кандидата в президенты Польши Навроцкого отказать Украине во вступлении в НАТО

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Премьер-министр Польши Туск заявил, что Навроцкий готов поддержать требование к Украине об отказе от вступления в НАТО. Это, по словам Туска, "смертельно опасно" для Варшавы.

"Смертельно опасно": Туск - о готовности кандидата в президенты Польши Навроцкого отказать Украине во вступлении в НАТО

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий готов поддержать требование к Украине об отказе от вступления в НАТО, и это "смертельно опасно" для Варшавы. Об этом в соцсети Х написал польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает УНН.

Детали

По его словам, первое и самое важное требование российского диктатора владимира путина к Украине и Западу - запретить Украине вступать в Североатлантический Альянс.

Навроцкий только что охотно подписался под этим требованием. Следующей будет капитуляция и раздел Украины. Он тоже подпишется. Смертельно опасно для Польши

Как известно, накануне Навроцкий заявил, что готов обещать отказ от поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на политическую поддержку лидера ультраправой "Конфедерации" Славомира Менцена.

Напомним

По результатам первого тура выборов президента Польши мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил почти 31,4% голосов, а его главный соперник Кароль Навроцкий - 29,5%.

Навроцкий высказывается против членства Украины в НАТО и Европейском Союзе, пока наше государство не признает события на Волыни 1943 года якобы геноцидом поляков.

Польша не будет отправлять свои войска в Украину – Туск20.05.25, 22:56 • 10557 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Brent
$64.65
Bitcoin
$108,197.10
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.62
Золото
$3,316.75
Ethereum
$2,506.41