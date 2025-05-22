"Смертельно опасно": Туск - о готовности кандидата в президенты Польши Навроцкого отказать Украине во вступлении в НАТО
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Туск заявил, что Навроцкий готов поддержать требование к Украине об отказе от вступления в НАТО. Это, по словам Туска, "смертельно опасно" для Варшавы.
Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий готов поддержать требование к Украине об отказе от вступления в НАТО, и это "смертельно опасно" для Варшавы. Об этом в соцсети Х написал польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает УНН.
Детали
По его словам, первое и самое важное требование российского диктатора владимира путина к Украине и Западу - запретить Украине вступать в Североатлантический Альянс.
Навроцкий только что охотно подписался под этим требованием. Следующей будет капитуляция и раздел Украины. Он тоже подпишется. Смертельно опасно для Польши
Как известно, накануне Навроцкий заявил, что готов обещать отказ от поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на политическую поддержку лидера ультраправой "Конфедерации" Славомира Менцена.
Напомним
По результатам первого тура выборов президента Польши мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил почти 31,4% голосов, а его главный соперник Кароль Навроцкий - 29,5%.
Навроцкий высказывается против членства Украины в НАТО и Европейском Союзе, пока наше государство не признает события на Волыни 1943 года якобы геноцидом поляков.
Польша не будет отправлять свои войска в Украину – Туск20.05.25, 22:56 • 10557 просмотров