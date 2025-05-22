Готував замах на Зеленського: у Польщі судитимуть російського агента

Національна прокуратура Республіки Польща скерувала до суду обвинувальний вирок щодо особи, яку звинувачують у сприянні російським спецслужбам щодо здійснення підривної роботи проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

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Дану особу затримали ще в квітні 2024 року за результатами взаємодії українських і польських спецслужб. Слідство встановило, що громадянин Польщі за власною ініціативою налагодив контакт з представниками командування зс рф.

Чоловік запропонував збирати і передавати росіянам інформацію про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Як встановили слідчі, це мало на меті здійснити можливий замах на Президента України Володимира Зеленського під час його перебування в Польщі.

Завдяки скоординованій роботі польських і українських спецслужб, були зібрані докази роботи агента, а сам він пізніше був затриманий. Прокуратура Польщі висунула йому звинувачення за ст 130 § 3 Кримінального кодексу Республіки Польща.

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