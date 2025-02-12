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Зеленский рассказал о покушении на него в начале вторжения рф: "Были выстрелы, некоторые люди погибли"

Зеленский рассказал о покушении на него в начале вторжения рф: "Были выстрелы, некоторые люди погибли"

Киев  •  УНН

 • 8485 просмотра

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Президент Украины рассказал о попытке покушения в ОП в начале полномасштабного вторжения, во время которой погибли люди. В 2023 году сообщалось, что с начала большой войны на Зеленского было совершено более 12 покушений.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале полномасштабного вторжения на него было совершено покушение в Офисе Президента, в результате чего погибли люди. Об этом он рассказал в интервью The Guardian, передает корреспондент УНН

Были люди, которые хотели убить, были выстрелы. Некоторые люди погибли внутри Офиса, были другие люди наши, которые защищали. Была высадка десанта и тому подобное. Все это происходило. И параллельно с этим были ультиматумы

- рассказал Зеленский.

Напомним 

В 2023 году Independent писало, что с начала полномасштабного вторжения Владимир Зеленский пережил более 12 покушений на его жизнь. 

Без Украины Европа будет оккупирована - Зеленский - Зеленский12.02.25, 12:08 • 12548 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаКриминал и ЧП
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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