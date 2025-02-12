Зеленский рассказал о покушении на него в начале вторжения рф: "Были выстрелы, некоторые люди погибли"
Киев • УНН
Президент Украины рассказал о попытке покушения в ОП в начале полномасштабного вторжения, во время которой погибли люди. В 2023 году сообщалось, что с начала большой войны на Зеленского было совершено более 12 покушений.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале полномасштабного вторжения на него было совершено покушение в Офисе Президента, в результате чего погибли люди. Об этом он рассказал в интервью The Guardian, передает корреспондент УНН.
Были люди, которые хотели убить, были выстрелы. Некоторые люди погибли внутри Офиса, были другие люди наши, которые защищали. Была высадка десанта и тому подобное. Все это происходило. И параллельно с этим были ультиматумы
Напомним
В 2023 году Independent писало, что с начала полномасштабного вторжения Владимир Зеленский пережил более 12 покушений на его жизнь.
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