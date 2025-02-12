Без Украины Европа будет оккупирована - Зеленский - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Украины Европа будет оккупирована Россией. Он подчеркнул, что украинская армия, которая состоит из 110 боевых бригад, сейчас сдерживает армию России, которая имеет 220 бригад, и в перспективе это количество может возрасти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Guardian, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что украинская армия, которая на сегодня состоит из 110 боевых бригад, сейчас сдерживает армию России, которая имеет 220 бригад, и это количество может вырасти до 250 в 2025 году.

Я бы хотел, чтобы мы были на земле и не летали где-то в воздухе. Были в реалиях... Если ты хочешь наступать, тебе нужно, чтобы твое войско было как минимум один к трем. Тогда будет и результативное наступление, и продвижение вперед. Если без Украины, вы поймете, что в России один к трем по отношению к Европе. И это очень понятно, что происходит. То есть без Украины Европа будет оккупирована. Тотально. «Русскими». Если они захотят. А я считаю, что у них нет другого в голове. Они этого захотят