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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Без Украины Европа будет оккупирована - Зеленский - Зеленский

Без Украины Европа будет оккупирована - Зеленский - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 12504 просмотра

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Украинская армия со 110 бригадами сдерживает 220 российских бригад, которые могут вырасти до 250 в 2025 году. Президент предупредил, что без Украины Европа может быть полностью оккупирована Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Украины Европа будет оккупирована Россией. Он подчеркнул, что украинская армия, которая состоит из 110 боевых бригад, сейчас сдерживает армию России, которая имеет 220 бригад, и в перспективе это количество может возрасти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Guardian, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что украинская армия, которая на сегодня состоит из 110 боевых бригад, сейчас сдерживает армию России, которая имеет 220 бригад, и это количество может вырасти до 250 в 2025 году.

Я бы хотел, чтобы мы были на земле и не летали где-то в воздухе. Были в реалиях... Если ты хочешь наступать, тебе нужно, чтобы твое войско было как минимум один к трем. Тогда будет и результативное наступление, и продвижение вперед. Если без Украины, вы поймете, что в России один к трем по отношению к Европе. И это очень понятно, что происходит. То есть без Украины Европа будет оккупирована. Тотально. «Русскими». Если они захотят. А я считаю, что у них нет другого в голове. Они этого захотят

- заявил Зеленский.

Европа не может гарантировать безопасность Украины без США - Зеленский11.02.25, 16:53 • 30138 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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