Европа не может гарантировать безопасность Украины без США - Зеленский

Если Президент Дональд Трамп прекратит поддержку Украины со стороны США, Европа сама не сможет заполнить этот пробел. Гарантий безопасности без Америки не являются настоящими. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Guardian, передает УНН.

Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю "нет". Гарантии безопасности без Америки не являются настоящими гарантиями безопасности - сказал Зеленский.

Как пишет Guardian, Трамп заявил, что хочет положить конец войне в Украине, но скептики опасаются, что соглашение при посредничестве США может привести к тому, что Украина будет вынуждена капитулировать перед максималистскими требованиями Владимира Путина.

Зеленский заявил, что готов к переговорам, но хочет, чтобы Украина делала это с "позиции силы", и сказал, что предложит американским компаниям выгодные контракты на реконструкцию и инвестиционные концессии, чтобы попытаться привлечь Трампа.

"Те, кто помогает нам спасать Украину, будут иметь шанс ее восстановить, своим бизнесом вместе с украинским бизнесом. Обо всем этом мы готовы подробно говорить", - отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что для безопасности Украины крайне важно, чтобы военная поддержка США продолжалась, приведя пример американских систем ПВО Patriot.

"Только Patriot может защитить нас от всех видов ракет, только Patriot. Существуют другие (европейские - ред.) системы... но они не могут обеспечить полную защиту... Поэтому даже из этого маленького примера можно увидеть, что без Америки гарантии безопасности не могут быть полными", - сказал Зеленский.

Дополнение

Трамп заявил, что Украина "фактически" согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным минералам на сумму 500 миллиардов долларов в ответ на военную помощь со стороны Вашингтона.

The Telegraph сообщал, что спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог приостановил разработку мирного плана по Украине, чтобы провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров.