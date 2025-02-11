Європа не може гарантувати безпеку України без США - Зеленський

Якщо Президент Дональд Трамп припинить підтримку України з боку США, Європа сама не зможе заповнити цю прогалину. Гарантій безпеки без Америки не є справжніми. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Guardian, передає УНН.

Є голоси, які кажуть, що Європа могла б запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу "ні". Гарантії безпеки без Америки не є справжніми гарантіями безпеки – сказав Зеленський.

Як пише Guardian, Трамп заявив, що хоче покласти край війні в Україні, але скептики побоюються, що угода за посередництва США може призвести до того, що Україна буде змушена капітулювати перед максималістськими вимогами володимира путіна.

Зеленський заявив, що готовий до переговорів, але хоче, щоб Україна робила це з "позиції сили", і сказав, що запропонує американським компаніям вигідні контракти на реконструкцію та інвестиційні концесії, щоб спробувати залучити Трампа.

"Ті, хто допомагає нам рятувати Україну, будуть мати шанс її відновити, своїм бізнесом разом з українським бізнесом. Про все це ми готові детально говорити", – зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив, що для безпеки України вкрай важливо, щоб військова підтримка США тривала, навівши приклад американських систем ППО Patriot.

"Тільки Patriot може захистити нас від усіх видів ракет, тільки Patriot. Існують інші (європейські - ред.) системи... але вони не можуть забезпечити повний захист... Тож навіть із цього маленького прикладу можна побачити, що без Америки гарантії безпеки не можуть бути повними", — сказав Зеленський.

Доповнення

Трамп заявив, що Україна "фактично" погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкоземельних мінералів на суму 500 мільярдів доларів у відповідь на військову допомогу з боку Вашингтона.

The Telegraph повідомляв, що спецпредставник Дональда Трампа з питань російсько-української війни Кіт Келлог призупинив розробку мирного плану щодо України, щоб провести індивідуальні переговори з союзниками по НАТО, щоб надати Європі місце за столом переговорів.