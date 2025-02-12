Без України Європа буде окупована - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без України Європа буде окупована росією. Він підкреслив, що українська армія, яка складається з 110 бойових бригад, нині стримує армію росії, що має 220 бригад, і в перспективі ця кількість може зрости.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Guardian, передає УНН.

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Зеленський зазанчив, що українська армія, яка на сьогодні складається з 110 бойових бригад, зараз стримує армію росії, що має 220 бригад, і ця кількість може зрости до 250 у 2025 році.

Я хотів би, щоб ми були на землі й не літали десь у повітрі. Були в реаліях…Якщо ти хочеш наступати, тобі потрібно, щоб твоє військо було щонайменше один до трьох. Тоді буде і результативний наступ, і просування вперед. Якщо без України, ви зрозумієте, що в росії один до трьох по відношенню до Європи. І це дуже зрозуміло, що відбувається. Тобто без України Європа буде окупована. Тотально. "Русскімі". Якщо вони захочуть. А я вважаю, що у них немає іншого в голові. Вони цього захочуть