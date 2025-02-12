Без України Європа буде окупована - Зеленський
Київ • УНН
Українська армія зі 110 бригадами стримує 220 російських бригад, які можуть зрости до 250 у 2025 році. Президент попередив, що без України Європа може бути повністю окупована росією.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що без України Європа буде окупована росією. Він підкреслив, що українська армія, яка складається з 110 бойових бригад, нині стримує армію росії, що має 220 бригад, і в перспективі ця кількість може зрости.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Guardian, передає УНН.
Деталі
Зеленський зазанчив, що українська армія, яка на сьогодні складається з 110 бойових бригад, зараз стримує армію росії, що має 220 бригад, і ця кількість може зрости до 250 у 2025 році.
Я хотів би, щоб ми були на землі й не літали десь у повітрі. Були в реаліях…Якщо ти хочеш наступати, тобі потрібно, щоб твоє військо було щонайменше один до трьох. Тоді буде і результативний наступ, і просування вперед. Якщо без України, ви зрозумієте, що в росії один до трьох по відношенню до Європи. І це дуже зрозуміло, що відбувається. Тобто без України Європа буде окупована. Тотально. "Русскімі". Якщо вони захочуть. А я вважаю, що у них немає іншого в голові. Вони цього захочуть
Європа не може гарантувати безпеку України без США - Зеленський11.02.25, 16:53 • 33792 перегляди