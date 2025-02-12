Зеленський розповів про замах на нього на початку вторгнення рф: "Були постріли, деякі люди загинули"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення на нього був скоєний замах в Офісі Президента, внаслідок чого загинули люди. Про це він розповів в інтервʼю The Guardian, передає кореспондент УНН.

Були люди, які хотіли вбити, були постріли. Деякі люди загинули всередині Офісу, були інші люди наші, які захищали. Була висадка десанту тощо. Все це відбувалося. І паралельно з цим були ультиматуми" - розповів Зеленський.

Нагадаємо

У 2023 році Independent писало, що від початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський пережив понад 12 замахів на його життя.

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