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У СБУ розповіли подробиці підготовки двох замахів на Зеленського: один планували на території ОП, а інший - в аеропорту Жешув

Київ • УНН

 • 4080 перегляди

СБУ розкрила дві спроби замаху на президента Зеленського. Одна з них, організована полковниками УДО та фсб, планувалася в Офісі Президента; інша, з польським пенсіонером, в аеропорту Жешув.

У СБУ розповіли подробиці підготовки двох замахів на Зеленського: один планували на території ОП, а інший - в аеропорту Жешув

Торік була дуже гучна реалізація спроби замаху на Президента Володимира Зеленського. Зловмисників затримали. Злочинний задум полягав в тому, щоб вбити Зеленського під час його пересування на території Офісу Президента України. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Затриманий полковник УДО, очільник Департаменту управління держохорони. Це ті, хто мають охороняти топів у цій країні й це є їхній функціонал. Разом з тим, вони готували замах на нашого Президента - Володимира Зеленського 

- сказав Малюк.

Глава СБУ зазначив, що за їх злочинним задумом, вони підшукували людей і мали це реалізувати під час його переходу на території Офісу Президента України.

Разом з ним був затриманий інший полковник. Працювали вони на фсб рф, а саме на 5-ту службу. На той час її очолював генерал-лейтенант Бєсєда. До речі, після цього провалу його путін зняв, він залишився радником в системі фсб. З нашого боку це була дуже складна робота. Ми займались нею майже два роки - по суті, з початку війни. Здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу. Окрім замаху на Президента, вони збирали інформацію, передавали її, в тому числі готували замах на мого колегу Кирила Олексійовича Буданова і на мене особисто 

- розповів Малюк.

Говорячи за Верховного Головнокомандувача, Малюк згадав й іншу операцію.

Я принагідно хочу подякувати АВБ Польщі (Агентство власної безпеки). Це аналог СБУ на території Польщі, так звана внутрішня спецслужба. Ми реалізували важливе кримінальне провадження разом з ними. Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому, свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож, його - цю "консерву" - активізували 

- сказав Малюк.

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За його словами, задача була фізично усунути Президента Зеленського в аеропорту Жешув.

Розглядалося декілька варіантів. Один з них - це був FPV-дрон, інший - це снайперський комплекс. Це все було реалізовано, ми його затримали. Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота 

- розповів Малюк.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Малюк Василь Васильович
Буданов Кирило Олексійович
Володимир Зеленський
Україна
Польща
Tesla
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