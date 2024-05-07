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СБУ заявила про викриття мережі агентів фсб рф, які готували вбивство Президента: затримано двох полковників УДО

СБУ заявила про викриття мережі агентів фсб рф, які готували вбивство Президента: затримано двох полковників УДО

Київ • УНН

 • 20585 перегляди

СБУ заявила про викриття мережі агентів фсб рф, які готували вбивство Президента: затримано двох полковників УДО.

Служба безпеки України повідомила, що "викрила мережу агентів 5 служби фсб рф, які готували вбивство Президента України" і що затримано двох полковників УДО, пише УНН.

Деталі

"Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани фсб із ліквідації Президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої фсб курувала з москви, входили двоє полковників УДО, які "зливали" секретну інформацію рф", - повідомили у СБУ у соцмережах.

За даними СБУ, "ворог активно розробляв плани із ліквідації Президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі фсб був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Президента, які б могли взяти Главу держави в заручники, а згодом його вбити".

"Окрім Володимира Зеленського ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Наприклад, ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова збирались провести перед Великоднем", - повідомили у СБУ.

Як вказали у СБУ, "план ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона".

"Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із "куратором" з фсб", - розповіли у спецслужбі.

Служба безпеки України, як вказано, поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх.

Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати – ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки

- зазначив голова СБУ Василь Малюк.

"фсб рф вкотре підтвердила статус терористичної організації, адже саме співробітники 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби курували організацію теракту. Це: Максим Мішустін; Дмитро Перлін; Олексій Корнєв", - повідомили у СБУ.

Зокрема, за даними спецслужби, Перлін у січні 2022 року став куратором "кротів", які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення росії. До того часу ними "опікувався" його колега Олексій Корнєв. Так, перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів, вказали у СБУ.

У зловмисників, як зазначається, проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності.

Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).

Підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Готували масовані авіаудари напередодні Великодня: затримані агенти фсб06.05.24, 10:08 • 39493 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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