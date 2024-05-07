СБУ заявила о разоблачении сети агентов фсб рф, которые готовили убийство Президента: задержаны два полковника УГО
Киев • УНН
СБУ заявила о разоблачении сети агентов фсб рф, которые готовили убийство Президента: задержаны два полковника УГО.
Служба безопасности Украины сообщила, что "разоблачила сеть агентов 5 службы фсб рф, которые готовили убийство Президента Украины" и что задержаны два полковника УГО, пишет УНН.
Детали
"Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы фсб по ликвидации Президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства. Реализовать планы должна была агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачила Служба безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой фсб курировала из москвы, входили двое полковников УГО, которые "сливали" секретную информацию рф", - сообщили в СБУ в соцсетях.
По данным СБУ, "враг активно разрабатывал планы по ликвидации Президента Владимира Зеленского. Одной из задач агентурной сети фсб был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране Президента, которые могли бы взять Главу государства в заложники, а затем его убить".
"Кроме Владимира Зеленского враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников. Например, ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова собирались провести перед Пасхой", - сообщили в СБУ.
Как указали в СБУ, "план врага был следующий: сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать врагу информацию. По координатам дома, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали попасть еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона".
"Вооружение для агента обеспечил полковник УГО, который лично привез в Киев FPV-дроны, заряды к РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. СБУ зафиксировала как поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с "куратором" из фсб", - рассказали в спецслужбе.
Служба безопасности Украины, как указано, поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их.
О нашей спецоперации знал ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично. Теракт, который должен был стать подарком путину к инаугурации, на самом деле стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать - враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый предатель получил заслуженные судебные приговоры
"фсб рф в очередной раз подтвердила статус террористической организации, ведь именно сотрудники 9 управления департамента оперативной информации 5 службы курировали организацию теракта. Это: Максим Мишустин; Дмитрий Перлин; Алексей Корнев", - сообщили в СБУ.
В частности, по данным спецслужбы, Перлин в январе 2022 года стал куратором "кротов", которые были завербованы еще до полномасштабного вторжения россии. К тому времени ими "занимался" его коллега Алексей Корнев. Так, перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств. Также за рубежом обычно передавались и средства для агентов, указали в СБУ.
У злоумышленников, как отмечается, проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности.
Сейчас им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к террористическому акту).
Подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.
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