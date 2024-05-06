Готовили массированные авиаудары накануне Пасхи: задержаны агенты фсб

Правоохранители задержали двух агентов фсб, которые готовили координаты для массированных ударов врага по Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областях накануне Пасхи. Целями врага были энергогенерирующие предприятия и склады хранения горюче-смазочных материалов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Служба безопасности задержала агентурную группу фсб, которая готовила координаты для массированных авиаобстрелов Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областей накануне Пасхи. Среди приоритетных целей врага были энергогенерирующие предприятия и логистические склады хранения горюче-смазочных материалов - говорится в сообщении СБУ.

Кроме того оккупанты надеялись получить от своей агентуры "подтверждение" относительно актуальных геолокаций военных аэродромов, а также спецподразделений, которые охраняют Генштаб ВСУ.

Для выполнения этих задач российская спецслужба привлекла двух своих агентов из Умани и Лубен.

Их задержали "на горячем" недалеко от Киева, где они проводили доразведку вблизи потенциальных целей.

Как установило расследование, обоих фигурантов, 28-летних безработных, в марте этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "Крымского управления" фсб. Его личность уже установлена Службой безопасности.

За сотрудничество с оккупантами он обещал своим агентам денежное вознаграждение. Для коммуникации использовали анонимный чат в популярном мессенджере.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Под видом прогулок с собакой разведывал РЛС и ПВО: в Харькове задержали российского информатора