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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Готовили массированные авиаудары накануне Пасхи: задержаны агенты фсб

Готовили массированные авиаудары накануне Пасхи: задержаны агенты фсб

Киев  •  УНН

6 мая 2024, 07:08  •  10041 просмотра

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Двух агентов фсб задержали за подготовку координат для массированных российских авиаударов по объектам энергетики и топливных хранилищах в Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областях накануне Пасхи.

Правоохранители задержали двух агентов фсб, которые готовили координаты для массированных ударов врага по Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областях накануне Пасхи. Целями врага были энергогенерирующие предприятия и склады хранения горюче-смазочных материалов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН

Служба безопасности задержала агентурную группу фсб, которая готовила координаты для массированных авиаобстрелов Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областей накануне Пасхи. Среди приоритетных целей врага были энергогенерирующие предприятия и логистические склады хранения горюче-смазочных материалов

- говорится в сообщении СБУ.

Кроме того оккупанты надеялись получить от своей агентуры "подтверждение" относительно актуальных геолокаций военных аэродромов, а также спецподразделений, которые охраняют Генштаб ВСУ.

Для выполнения этих задач российская спецслужба привлекла двух своих агентов из Умани и Лубен. 

Их задержали "на горячем" недалеко от Киева, где они проводили доразведку вблизи потенциальных целей.

Как установило расследование, обоих фигурантов, 28-летних безработных, в марте этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "Крымского управления" фсб. Его личность уже установлена Службой безопасности.

За сотрудничество с оккупантами он обещал своим агентам денежное вознаграждение. Для коммуникации использовали анонимный чат в популярном мессенджере.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

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