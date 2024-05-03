Под видом прогулок с собакой разведывал РЛС и ПВО: в Харькове задержали российского информатора

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала в Харькове российского корректировщика, который шпионил за позициями ВСУ под видом прогулок с собакой, пишет УНН.

Детали

По данным СБУ, среди основных целей агрессора были системы ПВО, которые защищают Харьков и прилегающие районы.

"В результате спецоперации в Харькове "на горячем" задержан информатор российской разведки, который готовил воздушную атаку на военные объекты Сил обороны. Под видом прогулок с собакой фигурант пытался выявить места базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ. В случае установления соответствующих координат он должен был передать их оккупантам для осуществления огневого поражения подразделений украинских войск", - сообщили в СБУ в соцсетях.

Однако, как указано, Служба безопасности сорвала планы агрессора благодаря своевременному разоблачению российского информатора.

Фигуранта, как сообщается, задержали на завершающем этапе спецоперации, когда он пытался скрыто сфотографировать периметр одного из объектов украинских войск.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался работник местной производственной компании, который идейно поддерживал кремлевский режим.

Отмечается, что он в том числе "втемную" выведывал нужную ему информацию у своих коллег и знакомых.

Российскому информатору сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

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