Информатор "вагнеровцев" хотел найти аэродромы ВСУ в Донецкой области - СБУ нашла его

Служба безопасности Украины задержала информатора "вагнеровцев", который шпионил за военными аэродромами в Донецкой области, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Детали

"Задержан вражеский информатор, который отслеживал позиции ВСУ в Краматорском районе. Такое задание он получил от боевиков российской чвк "вагнер", которая сейчас входит в состав регулярных войск страны-агрессора", - сообщили в СБУ.

По указанию оккупантов, как указывают в спецслужбе, "фигурант должен был выявить и передать им точные координаты аэродромов, на которых базируются боевые вертолеты ВСУ". "Также "вагнеровцы" хотели узнать места дислокации личного состава и тяжелого вооружения украинских войск, которые обороняют райцентр", - отметили в СБУ.

"В случае получения разведданных рашисты планировали использовать их для подготовки боевых операций на Краматорском и Славянском направлениях. Впрочем, благодаря СБУ российский информатор был вовремя разоблачен", - указали в спецслужбе.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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