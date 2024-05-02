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Інформатор "вагнерівців" хотів знайти аеродроми ЗСУ на Донеччині - СБУ знайшла його

Інформатор "вагнерівців" хотів знайти аеродроми ЗСУ на Донеччині - СБУ знайшла його

Київ • УНН

 • 29578 перегляди

Інформатор "вагнерівців" був затриманий СБУ у Донецькій області.

Служба безпеки України затримала інформатора "вагнерівців", який шпигував за військовими аеродромами у Донецькій області, повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.

Деталі

"Затримано ворожого інформатора, який відслідковував позиції ЗСУ у Краматорському районі. Таке завдання він отримав від бойовиків російської пвк "вагнер", яка наразі входить до складу регулярних військ країни-агресора", - повідомили у СБУ.

За вказівкою окупантів, як вказують у спецслужбі, "фігурант мав виявити і передати їм точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери ЗСУ". "Також "вагнерівці" хотіли дізнатися місця дислокації особового складу та важкого озброєння українських військ, які обороняють райцентр", - зазначили у СБУ.

"У разі отримання розвідданих рашисти планували використати їх для підготовки бойових операцій на Краматорському та Слов'янському напрямках. Утім, завдяки СБУ російського інформатора було вчасно викрито", - вказали у спецслужбі.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України.

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

СБУ викрила агента рф, який наводив ракети на Придніпровську ТЕС22.04.24, 17:35 • 21045 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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