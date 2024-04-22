СБУ разоблачила агента рф, который наводил ракеты на Приднепровскую ТЭС

На Днепропетровщине разоблачили наводчика, который собирал данные о Приднепровской ТЭС и ее защите, чтобы передать эту информацию для ракетных ударов россиянам. За содеянное его приговорили к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

По материалам СБУ 15 лет за решеткой проведет предатель, который наводил российские ракеты на Приднепровскую ТЭС и "охотился" за системами ПВО. ... Злоумышленник выполнял задание агрессора по корректировке ракетных ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Среди основных целей врага была Приднепровская тепловая электростанция. - говорится в сообщении СБУ.

Детали

По материалам следствия на военную разведку рф работал человек, который занимался вопросами логистики в местной фармацевтической компании. Россияне завербовали его через популярный мессенджер, где он публиковал антиукраинские комментарии. Предатель собирал разведданные во время доставки лекарств в аптеки региона.

В частности, чтобы помочь россии нанести удары по украинским объектам в "обход" ПВО, агент пытался обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Контрразведка СБУ задержала его в январе 2023 года, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.

Во время обысков в квартире предателя обнаружили мобильные телефоны с его переписки с куратором гру (главного управления генштаба вооруженных сил России - ред.)

По материалам СБУ суд признал российского агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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