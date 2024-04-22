Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Правительство не смогло должным образом защитить свои энергетические объекты от российских ударов, несмотря на указания Президента и СНБО. Разрушенные вражескими ударами ТЭС имели только первый уровень защиты, который не способен спасти станции от атаки дронов, не говоря уже о ракетах.

Глава министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков месяцами рассказывал о защите ТЭС, аналогов которой не существует. Подписывал меморандумы с сотнями компаний, правительствами, финансовыми организациями, хвастался достижениями. Однако ни разу не указал на проблемы в реализации решения СНБО.

Только после уничтожения рф нескольких ТЭС выяснилось, что на защиту от ракет правительство средств не выделило, а защищать тепловую генерацию специально созданное агентство и не собиралось, потому что это не входит в его компетенцию.

О том как изменились заявления Кубракова и кто должен ответить за срыв организации защиты энергетических объектов, пишет OBOZ.UA, передает УНН.

О проблемах заговорили только тогда, когда они стали очевидными

В октябре прошлого года Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым правительство обязали защитить энергетические объекты. Специально для этого создали Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры. Его возглавил Мустафа Найем. Защитой энергетических объектов также занялся министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Как отмечает издание, в течение месяцев и Найем, и Кубраков заявляли о "защите, аналогов которой нет", об "историческом проекте". Много рассказывали о трех уровнях защиты: первый - от обломков, второй - от дронов, третий - от ракет.

Для нас это наиболее важный проект, поскольку, согласно расчетам, он сможет защитить от самых больших угроз - таких как "Кинжалы" или "Искандеры". Все решения разработаны и согласованы с Генеральным штабом. Часть из них уже готова - заявлял Найем в декабре 2023-го года.

О трех уровнях защиты рассказывал и Кубраков.

Усиление защиты энергетических объектов было среди приоритетов 2023 года. Мы начали строить три уровня защиты - от обломков, от дронов и от ракет. И у нас есть уже подтвержденные свидетельства, что второй уровень защиты нам помог пройти эту зиму - говорил Кубраков.

Впрочем, до недавних разрушительных российских атак они ни разу не озвучили проблемы с обустройством защитных сооружений.

Средства на третий уровень защиты в Кабмине не выделили, защитой ТЭС правительство вообще не занималось, пишет издание.

Обо всем этом, как сообщается, стало известно только после того, как россияне уничтожили две ТЭС и еще несколько - повредили.

Кажется, об отсутствии действенной защиты станций хорошо знал только враг, считает OBOZ.UA. Тогда как украинцев и международных партнеров как минимум публично успокаивали рассказами о защите, аналогов которой нет.

СЕО холдинга MS Capital Максим Шкиль заявил, что вопрос защиты не был приоритетным для Минфина. Мол, Президент поставил задачу еще в октябре 2022-го, "Автострада" проинвестировала более 100 млн долларов в материалы и производственные мощности, однако на этом все остановилось.

Третий уровень защиты не обеспечили, потому что на это не выделили средства.

Мы обращались с письмами в Кабинет министров о выделении финансирования, но никакой реакции нет. С этими проблемами, миллиардными кредитами и долгами мы остались один на один. Предполагаю, что расчет был такой, что обстрелов не будет и, может, как-то оно пройдет - добавил предприниматель.

"Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию", - заявил Владимир Зеленский 18 апреля. Оказалось, что ТЭС вообще чиновники не защищали.

"По умолчанию это ответственность владельцев объектов - частных и государственных компаний. Таких как, например, "Центрэнерго", ДТЭК и другие", - заявил Найем.

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То есть целую отрасль энергетики, критические объекты инфраструктуры должны были защищать силами государства и частных предпринимателей - владельцев ТЭС. И, конечно, денег у них на это не было и быть не могло, потому что такая защита не предусмотрена тарифами.

"Мы работаем над защитой только распределительных подстанций "Укрэнерго". Это 22 наиболее критические подстанции основной сети компании в 14 областях, с напряжением 750 и 330 кВ. Наша команда является заказчиком работ по строительству сооружений второго и третьего уровней защиты - от дронов и ракет. Это не закрытая информация. Проектная документация в части типов защитных сооружений и характера инженерного оборудования согласовывается Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, ГСЧС и НЭК "Укрэнерго", - заявил Найем.

И, конечно же, владельцы не смогли обеспечить защиту. В "Центрэнерго" заявляли о выполнении работ по обустройству защиты на Трипольской ТЭС на 100% и Змиевской на 70% только от обломков (по методологии агентства, это первый уровень защиты). Такая защита не может защитить даже от прямого попадания дрона. ТЭС же была разрушена ракетами.

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Кубраков подписал десятки меморандумов с правительствами и сотнями компаний. Но меморандумами энергетику не защитить.

Вместо поиска средств для защиты энергетики или по меньшей мере попыток публично озвучить проблемы политик провел десятки встреч и подписал многочисленные меморандумы. Если бы вместо бумажек каждый подписант оказывал помощь на укрепление объектов энергетики, это хотя бы частично помогло защитить теплогенерацию.

Как отмечается, Кубраков только за последние месяцы подписал меморандум о взаимопонимании с крупнейшей международной организацией в сфере строительного консультирования, меморандум о сотрудничестве с Временно поверенным в делах Швейцарии в Украине Андреасом Хубером, меморандум о взаимопонимании с USAID ПЭБ, меморандум с около 600 компаний о намерении способствовать восстановлению Украины, отдельный меморандум подписали с корейским бизнесом. А еще - с Великобританией и Европейским инвестбанком

Меморандумы не предусматривают четких обязательств и являются скорее декларативными документами. Во время большинства встреч были обсуждения, в том числе и защиты энергетики. Однако ни разу политики публично не обратились за финансовой помощью.

Если правительство не смогло найти миллиарды для действенной защиты энергообъектов, придется искать десятки миллиардов для импорта электроэнергии, строительства новых станций и восстановления того, что было значительно повреждено. Издание отмечает, что чиновники должны ответить: кто несет ответственность за защиту ТЭС, что было сделано для поиска средств на третий уровень защиты и почему о проблемах начали говорить только после уничтожения значительной части теплогенерации?

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