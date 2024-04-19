Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Несмотря на то, что скоро пройдет год как россияне коварно взорвали Каховскую ГЭС, специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продолжают проводить целый спектр исследований для полноценного установления последствий экологической катастрофы, вызванной врагом на Юге Украины. По случаю Дня окружающей среды Украины, который отмечается 20 апреля, УНН поинтересовался у специалистов КНИИСЭ, на каких именно аспектах по факту подрыва Каховской ГЭС они сейчас сосредоточены.

Детали

По словам специалистов, органами досудебного расследования постоянно выявляются новые обстоятельства и факты, которые являются последствиями подрыва гидроэлектростанции, а значит эти вещи также требуют отдельных исследований и полноценных экспертных заключений.

"Продолжается работа по установлению последствий от подрыва российскими военными Каховской гидроэлектростанции. Ситуация осложнена системным продолжением назначения соответствующих исследований по факту этой трагедии, ведь ситуация меняется и возникают новые обстоятельства. Так, подрыв Каховской ГЭС привел к стремительному обмелению водохранилища и массовому мору рыбы в Марьянском Зеленодольской громады. Решаются вопросы о последствиях в контексте биоресурсов, убытков, нанесенных рыбному хозяйству, а также какой период времени нужен для восстановления экологического равновесия. Здесь стоит отметить, что уничтожение даже небольшого количества рыбы может иметь серьезные последствия для экосистемы, которые будут ощущаться в течение длительного времени. Подобных случаев десятки - это непосредственно связанные события и каждый подобный инцидент должен иметь надлежащее исследование", - отмечают эксперты-экологи КНИИСЭ.

Добавляют, что сейчас у них в работе сотни различных исследований по фактам военных преступлений россиян, которыми нанесен вред окружающей среде Украины.

"В работе сейчас находятся сотни исследований по фактам российских преступлений против окружающей среды - это изуродованные снарядами и бомбами поля, сожженные леса, угроза исчезновения сотен видов животных и растений из-за потери среды обитания, опасный для людей воздух из-за пожаров на нефтебазах, загрязнение Черного и Азовского морей, угрозы для объектов ядерной энергетики и т.д.", - заключают эксперты КНИИСЭ.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что территория фактического физического ущерба, который нанес подрыв россиянами в июне прошлого года Каховской ГЭС, больше, чем в результате Чернобыльской катастрофы 1986 года.

"Если говорить о фактических физических разрушениях, то да, больше... Пожалуй, в современной катастрофе, которую вызвала Россия фактически большая территория пострадала, чем зона отчуждения ЧАЭС. Просто мы надеемся, что последствия подрыва ГЭС можно будет быстрее ликвидировать все-таки. Возможно будет восстановление самой ГЭС, плотины, набор воды, восстановление предыдущих условий. Не знаю, это будет через 5, 10 или 20 лет, но это возможно", - отметил Александр Рувин.