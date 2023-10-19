Зеленський ввів у дію рішення РНБО про організацію захисту об'єктів енергетики України: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рашення РНБО про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.
Цитата
“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 жовтня 2023 року “Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об’єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій”, — йдеться в документі.
Деталі
Кабмін має, зокрема у 10-денний термін строк виконання робіт та заходів із належного інженерного та фізичного захисту (зокрема, щодо протидронового захисту, систем оповіщення, укриттів для персоналу, розміщення запасних/дублювальних пунктів управління у захищених місцях) об’єктів критичної інфраструктури, збільшення кількості та посилення обороноздатності вогневих груп зі складу Збройних Сил України та Національної гвардії України, які здійснюють протиповітряне прикриття, охорону і оборону об’єктів критичної інфраструктури.
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Також уряд має у 10-денний термін вжити вичерпних заходів зі створення операторами критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору на відповідних об’єктах умов щодо, зокрема:
• захисту персоналу об’єктів критичної інфраструктури, організації та здійснення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
• створення резервів обладнання, запасних частин тощо для своєчасного відновлення пошкоджених об’єктів і захисних споруд, контролю за дотриманням графіків ремонту необхідного обладнання;
• забезпечення об’єктів критичної інфраструктури джерелами електроживлення (електрогенераторами) та необхідним обсягом палива для їх стійкого і безперебійного функціонування;
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Кабмін упродовж трьох місяців має затвердити План заходів з відновлення об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, що були зруйновані та/або пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
Окрім того, уряд має визначити джерела фінансування відповідного Плану та механізми контролю за їх розподілом і цільовим використанням, за потреби розробити законопроєкт про внесення відповідних змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” та в установленому порядку внести його на розгляд Верховної Ради України.