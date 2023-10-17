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Комбінація активного та пасивного захисту зменшить ризики в разі масованих атак рф: Шмигаль про безпеку енергооб’єктів

Київ • УНН

 • 236564 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Комбінація активного та пасивного захисту зменшить ризики в разі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. Буде непросто, але Україна витримає. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Комбінація активного та пасивного захисту зменшить ризики в разі масованих атак рф: Шмигаль про безпеку енергооб’єктів

Цитата

«Україна увійшла в осінньо-зимовий період. Головне наше завдання – забезпечити людей світлом і теплом, захистити енергетичну інфраструктуру та продовжити відновлення. Бо це умови для життя тут і зараз. Це запорука нашої стійкості», - повідомив Шмигаль.

Деталі

Він зазначив, що завершуються планові ремонти, щоб задіяти максимальні потужності протягом цієї зими.

«Вже додали в енергосистему 1,5 ГВт і збільшуємо цю цифру до 1,7 ГВт, як і планувалось. Маємо майже 15,8 млрд кубів газу. За даними НАК «Нафтогаз», є всі шанси пройти зиму за рахунок газу власного, українського видобутку», - розповів Шмигаль.

Шмигаль нагадав, що розгорнуто понад 13 тис. пунктів незламності. Скоро всі зможуть знайти найближчий до себе пункт через інтерактивну карту в «Дії».

«Безпека енергооб’єктів. Комбінація активного та пасивного захисту зменшить ризики в разі масованих російських атак. Буде непросто, але Україна витримає», - повідомив Шмигаль.

Доповнення

Україна очікує, що рф спробує повторити свою тактику терору цієї зими, але в більших масштабах.

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