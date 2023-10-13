Україна очікує, що рф спробує повторити свою тактику терору цієї зими, але в більших масштабах - Зеленський

Цитата

«З наближенням зими ми всі повинні зосередитися на російських гібридних терористичних загрозах. Минулого року кремль зробив ставку на удари по енергетичній інфраструктурі, щоб зруйнувати основу сучасного життя. Ми очікуємо, що росія спробує повторити свою тактику терору цієї зими, але тільки в більших масштабах. Ми повинні витримати цю битву. Протиповітряна оборона, а саме захист наших міст, енергетичної інфраструктури та чорноморських експортних коридорів, є ключем до перемоги в зимовій битві для України», - сказав Зеленський.

Він подякував тим, хто допомагає Україні захистити небо від російських ракет, безпілотників і реактивних літаків.

«кремлю треба починати звикати до програшу, а програш другої зимової битви проти України, програш енергетичного терору, безсумнівно, додасть усім нам сил — легше буде вести росію з втратами в майбутньому. Ми всі маємо працювати разом на всіх рівнях, щоб після цієї зими ми могли заявити, що наша співпраця та зусилля наближають нашу спільну перемогу, а також геополітичну стабільність на всьому Великому Сході Європи. Справжній і надійний. Так і буде», - заявив Зеленський.

Доповнення

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з американською колегою Дженніфер Ґренголм наголосив, що росія продовжує обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру, і взимку ці атаки стануть ще інтенсивнішими.