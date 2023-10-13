Украина ожидает, что рф попытается повторить свою тактику террора этой зимой, но в больших масштабах - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. россия в прошлом году сделала ставку на удары по энергетической инфраструктуре. В Украине ожидают, что рф попытается повторить свою тактику террора этой зимой, но только в больших масштабах. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к участникам встречи сообщества Joint Expeditionary Force, передает УНН.
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«С приближением зимы мы все должны сосредоточиться на российских гибридных террористических угрозах. В прошлом году кремль сделал ставку на удары по энергетической инфраструктуре, чтобы разрушить основу современной жизни. Мы ожидаем, что россия попытается повторить свою тактику террора этой зимой, но только в больших масштабах. Мы должны выдержать эту битву. Противовоздушная оборона, а именно защита наших городов, энергетической инфраструктуры и черноморских экспортных коридоров, является ключом к победе в зимней битве для Украины», - сказал Зеленский.
Он поблагодарил тех, кто помогает Украине защитить небо от российских ракет, беспилотников и реактивных самолетов.
«кремлю надо начинать привыкать к проигрышу, а проигрыш второй зимней битвы против Украины, проигрыш энергетического террора, несомненно, придаст всем нам сил — легче будет вести Россию с потерями в будущем. Мы все должны работать вместе на всех уровнях, чтобы после этой зимы мы могли заявить, что наше сотрудничество и усилия приближают нашу общую победу, а также геополитическую стабильность на всем Большом Востоке Европы. Настоящий и надежный. Так и будет», - заявил Зеленский.
Дополнение
Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с американской коллегой Дженнифер Гренхолм подчеркнул, что россия продолжает обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру, и зимой эти атаки станут еще более интенсивными.