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Галущенко - міністру енергетики США: взимку атаки по енергетичній інфраструктурі України стануть інтенсивнішими

Галущенко - міністру енергетики США: взимку атаки по енергетичній інфраструктурі України стануть інтенсивнішими

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з американською колегою Дженніфер Ґренголм наголосив, що росія продовжує обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру, і взимку ці атаки стануть ще інтенсивнішими. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міненерго.

Деталі

Так, Галущенко провів зустріч з Ґренголм у межах засідання 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні.

Повідомляється, що сторони обговорили співпрацю для зміцнення енергетичної безпеки і незалежності України в умовах російської військової агресії.

У цьому контексті Герман Галущенко відзначив вагоме значення розроблення компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК «Енергоатом» нового виду палива для ректорів ВВЕР-440. Раніше реактори такого типу могли працювати лише на паливі російського виробництва. Міністр наголосив, що ця спільна розробка означає кінець російської монополії на ринку ядерного палива і відкриває двері для запровадження санкцій проти ядерної галузі держави-агресора.

Очільник Міненерго також відзначив важливість поглиблення співпраці з американськими компаніями у розробленні і впровадженні технологій малих модульних реакторів.

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Також сторони обговорили поточну ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій АЕС та необхідність напрацювати механізми забезпечення ядерної і радіаційної безпеки після її деокупації.

Додамо

Також очільник Міненерго поінформував колегу про поточний стан енергосистеми України і підготовку до опалювального сезону. Він наголосив, що ворог продовжує обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру, і взимку ці атаки стануть ще інтенсивнішими.

Окрім того, повідомляється, що у межах підготовки до зими українські підземні газосховища продовжують заповнюватися газом. Зокрема, активно використовують потужності українських ПСГ європейські трейдери.

Галущенко підкреслив, що використання українських потужностей іноземними компаніями для зберігання газу – це вагомий внесок в енергетичну безпеку всього європейського континенту.

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