Галущенко - міністру енергетики США: взимку атаки по енергетичній інфраструктурі України стануть інтенсивнішими
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з американською колегою Дженніфер Ґренголм наголосив, що росія продовжує обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру, і взимку ці атаки стануть ще інтенсивнішими. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міненерго.
Деталі
Так, Галущенко провів зустріч з Ґренголм у межах засідання 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні.
Повідомляється, що сторони обговорили співпрацю для зміцнення енергетичної безпеки і незалежності України в умовах російської військової агресії.
У цьому контексті Герман Галущенко відзначив вагоме значення розроблення компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК «Енергоатом» нового виду палива для ректорів ВВЕР-440. Раніше реактори такого типу могли працювати лише на паливі російського виробництва. Міністр наголосив, що ця спільна розробка означає кінець російської монополії на ринку ядерного палива і відкриває двері для запровадження санкцій проти ядерної галузі держави-агресора.
Очільник Міненерго також відзначив важливість поглиблення співпраці з американськими компаніями у розробленні і впровадженні технологій малих модульних реакторів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: рф може створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС
Також сторони обговорили поточну ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій АЕС та необхідність напрацювати механізми забезпечення ядерної і радіаційної безпеки після її деокупації.
Додамо
Також очільник Міненерго поінформував колегу про поточний стан енергосистеми України і підготовку до опалювального сезону. Він наголосив, що ворог продовжує обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру, і взимку ці атаки стануть ще інтенсивнішими.
Окрім того, повідомляється, що у межах підготовки до зими українські підземні газосховища продовжують заповнюватися газом. Зокрема, активно використовують потужності українських ПСГ європейські трейдери.
Галущенко підкреслив, що використання українських потужностей іноземними компаніями для зберігання газу – це вагомий внесок в енергетичну безпеку всього європейського континенту.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаль оцінив проходження зими: буде складно, але ми готові краще