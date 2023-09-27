Галущенко - министру энергетики США: зимой атаки по энергетической инфраструктуре Украины станут более интенсивными

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с американской коллегой Дженнифер Гренголм отметил, что россия продолжает обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру, и зимой эти атаки станут еще более интенсивными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго.