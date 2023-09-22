Шмигаль оцінив проходження зими: буде складно, але ми готові краще

Цитата

"В енергетиці ключовий акцент - захист. Ми розуміємо, що етап енергетичного терору на цей опалювальний сезон вже почався. Ми бачимо це по знищенню інфраструктури виробництва, прокачки, збереження пального. Ми бачимо це по перших ударах по регіональних енергетичних організаціях, які відбулися в останні два тижні. Розуміємо, що це буде продовжуватися", - сказав очільник уряду.

За словами Шмигаля, захист енергосистеми складається з двох рівнів: активний – це засоби протиповітряної оборони, та пасивний – спеціальні захисні конструкції. Він наголосив, що цей захист вже працює та продовжує посилюватися. Також постійно ведеться робота з відновлення пошкоджених об’єктів.

"Про деталі не можу говорити, але ми значно підготовленіші та сильніші, ніж були минулого року. Переконаний, що разом пройдемо й цю складну зиму. Вона буде складною, не майте сумніву в тому, що цей опалювальний сезон, ця зима буде не легшою, ніж була минула. Точно вона буде складною, точно ми до неї готові краще, бо знаємо, до чого готується ворог, які загрози та виклики перед нами усіма стоять. Працюємо над цим", - зазначив він.

Нагадаємо

У ніч на 21 вересня росія вперше за осінь атакувала енергетичний об'єкт, за словами міністра енергетики України Германа Галущенка.