Шмыгаль оценил прохождение зимы: будет сложно, но мы готовы лучше

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Региональном экономическом форуме оценил перспективы прохождения Украиной отопительного сезона на фоне вражеского энергетического террора, передает УНН.

Цитата

"В энергетике ключевой акцент - защита. Мы понимаем, что этап энергетического террора на этот отопительный сезон уже начался. Мы видим это по уничтожению инфраструктуры производства, прокачки, сохранения горючего. Мы видим это по первым ударам по региональным энергетическим организациям, которые произошли в последние две недели. Понимаем, что это будет продолжаться", - сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, защита энергосистемы состоит из двух уровней: активный – это средства противовоздушной обороны, и пассивный – специальные защитные конструкции. Он отметил, что эта защита уже работает и продолжает усиливаться. Также постоянно ведется работа по восстановлению поврежденных объектов.

"О деталях не могу говорить, но мы значительно более подготовлены и сильнее, чем были в прошлом году. Убежден, что вместе пройдем и эту сложную зиму. Она будет сложной, не сомневайтесь в том, что этот отопительный сезон, эта зима будет не легче, чем была прошлая. Точно она будет сложной, точно мы к ней готовы лучше, потому что знаем, к чему готовится враг, какие угрозы и вызовы перед нами всеми стоят. Работаем над этим", - отметил он.

Напомним

В ночь на 21 сентября россия впервые за осень атаковала энергетический объект, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко.

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