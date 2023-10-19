Зеленский ввел в действие решение СНБО об организации защиты объектов энергетики Украины: детали

Цитата

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 октября 2023 года “Об организации защиты и обеспечения безопасности функционирования объектов критической инфраструктуры и энергетики Украины в условиях ведения военных действий”, — говорится в документе.

Детали

Кабмин должен, в частности в 10-дневный срок выполнения работ и мероприятий по надлежащей инженерной и физической защите (в частности, по противодронной защите, систем оповещения, укрытий для персонала, размещения запасных/дублирующих пунктов управления в защищенных местах) объектов критической инфраструктуры, увеличение количества и усиление обороноспособности огневых групп из состава Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины, осуществляющих противовоздушное прикрытие, охрану и оборону объектов критической инфраструктуры.

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Также правительство должно в 10-дневный срок принять исчерпывающие меры по созданию операторами критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора на соответствующих объектах условий по, в частности:

• защите персонала объектов критической инфраструктуры, организации и осуществления эвакуационных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

• создание резервов оборудования, запасных частей и т.д. для своевременного восстановления поврежденных объектов и защитных сооружений, контроля за соблюдением графиков ремонта необходимого оборудования;

• обеспечение объектов критической инфраструктуры источниками электропитания (электрогенераторами) и необходимым объемом топлива для их устойчивого и бесперебойного функционирования;

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Кабмин в течение трех месяцев должен утвердить План мероприятий по восстановлению объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора критической инфраструктуры, которые были разрушены и/или повреждены в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Кроме того, правительство должно определить источники финансирования соответствующего Плана и механизмы контроля за их распределением и целевым использованием, при необходимости разработать законопроект о внесении соответствующих изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2023 год” и в установленном порядке внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины.