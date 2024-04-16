Президент: у нас закончились все ракеты, которые защищали Трипольскую ТЭС
Киев • УНН
Зеленский заявил, что у Украины закончились ракеты для защиты Трипольской ТЭС, что позволило врагу полностью разрушить ее.
Врагу удалось полностью уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку полностью закончились ракеты для ее защиты, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью PBS, передает УНН.
"Трипольская ТЭС, а от нее зависит свет в Киевском регионе. Летело 11 ракет, первые 7 мы уничтожили, 4 уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет "ноль". У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", - заявил Зеленский.
Дополнение
Из-за ракетной атаки рф разрушена Трипольская ТЭС. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что россияне для удара по Трипольской ТЭС использовали новейшие дозвуковые ракеты Х-69.
Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" заявил, что восстановление Трипольской ТЭС, которая была разрушена российским ракетным ударом, без предоставления Украине систем противовоздушной обороны является "бесполезным делом".
Представитель Воздушных сил Илья Евлаш сообщил, что ракета Х-69, которой, вероятно, россияне ударили по Трипольской ТЭС, является улучшенной версией ракеты Х-59. Впрочем еще устанавливается, какой именно ракетой россияне нанесли удар по ТЭС.
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