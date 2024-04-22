Из-за обстрелов Кураховской ТЭС убытки земельным ресурсам и окружающей среде составляют почти 1 млрд гривен

В результате вражеских обстрелов земельным ресурсам Кураховской ТЭС был нанесен ущерб на сумму более 986 млн грн, еще 1 млн грн убытков было нанесено окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации, пишет УНН.

Детали

Вследствие вражеских атак на Кураховскую ТЭС, земельным ресурсам был нанесен ущерб на сумму более 986 миллионов гривен, а окружающая среда понесла убытки в размере еще 1 миллион гривен.

Государственная экоинспекция в Донецкой области выполнила расчеты размера ущерба, обусловленного засорением земельных ресурсов Кураховской ТЭС в результате вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения. Сумма нанесенного ущерба земельным ресурсам территории Кураховской ТЭС составляет более 986 миллионов гривен - говорится в сообщении.

Кроме того, инспекция провела 10 оценок убытков, связанных с загрязнением атмосферного воздуха. Общий объем ущерба окружающей среде, который возник из-за боевых действий, превышает 1 миллион гривен.

Напомним

Украина вместе с партнерами разворачивает сеть малых и средних когенерационных установок в 32 городах, чтобы обеспечить стабильное тепло- и электроснабжение для более 1 миллиона жителей и 1 000 социальных объектов, повышая устойчивость к перебоям в поставках электроэнергии.

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