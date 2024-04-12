Атака рф на Трипольскую ТЭС: Х-69 является улучшенной версией Х-59. Но точный тип ракеты, которой был нанесен удар, еще устанавливается

Ракета Х-69, которой, вероятно, россияне ударили по Трипольской ТЭС, является улучшенной версией ракеты Х-59. Впрочем еще устанавливается, какой именно ракетой россияне нанесли удар по ТЭС. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

"Это улучшенная система версии Х-59. Сейчас устанавливается, какая именно была эта ракета, какой именно был ее тип. Предварительно, россия уже применяла подобные ракеты ранее. Это свежие ракеты, детали к которым были в 2023 году. То есть мы видим, что россия постоянно продолжает пытаться изготавливать новые ракеты, однако все зависит от успешности их продуцирования. На сколько они смогут обеспечивать себя различными полупроводниками, чипами, микросхемами и прочим", - заявил Евлаш.

Он добавил, что ракета Х-69 довольно новая ракета для украинской системы ПВО, поэтому военные изучают, как ей противодействовать.

"И вероятнее всего, что Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся достаточно и с более сложными типами ракет как "Циркон" и "Кинжал", - добавил Евлаш.

Справочно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в феврале этого года впервые исследовали обломки крылатой ракеты "Х-69", которой враг начал наносить удары по Украине.

"Основной объект исследования - отсек где размещается боевая часть. Соответствующий образец этого типа ракеты исследуется экспертами Института впервые. Уцелевшие фрагменты имеют минимальное количество микроэлектроники и любых компонентов систем управления и наведения, однако имеющаяся на корпусе маркировка дает информацию о дате изготовления в конце 2023 года", - рассказал директор КНИГСЭ Александр Рувин.

Добавил, что "Х-69" - это модифицированная российская ракета "Х-59МК2" с определенными особенностями.

Ракета воздушного базирования "Х-69" - результат модификации "Х-59МК2", ее запуск может происходить с истребителей и бомбардировщиков, номенклатура самолетов-носителей большая. Более массированно такой тип оружия начал применяться врагом по территории Украины с 2023 года. Характерной особенностью "Х-69" квадратное сечение корпуса. Кроме того, у модифицированной версии изменилась дальность применения, скорость полета, боевая часть. Обязательным этапом экспертного исследования станет анализ материалов корпуса ракеты, а также специфической фольги, которая размещается под внешней обшивкой боевой части и вероятно позволяет при попадании поражающих элементов или любых других высокоскоростных элементов привести к воздушному подрыву ракеты", - отметил Рувин.

Напомним,

Вчера из-за ракетной атаки рф разрушена Трипольская ТЭС. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что россияне для удара по Трипольской ТЭС использовали новейшие дозвуковые ракеты Х-69.

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" заявил, что восстановление Трипольской ТЭС, которая была разрушена российским ракетным ударом, без предоставления Украине систем противовоздушной обороны является "бесполезным делом".