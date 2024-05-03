Під виглядом прогулянок з собакою вивідував РЛС та ППО: у Харкові затримали російського інформатора
Київ • УНН
У Харкові СБУ затримала російського шпигуна, який під виглядом вигулу собаки намагався визначити місця розташування українських систем протиповітряної оборони, щоб передати координати російським військам для нанесення ракетних ударів.
Служба безпеки України повідомила, що затримала у Харкові російського коригувальника, який шпигував за позиціями ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою, пише УНН.
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За даними СБУ, серед основних цілей агресора були системи ППО, які захищають Харків та прилеглі райони.
"У результаті спецоперації у Харкові "на гарячому" затримано інформатора російської розвідки, який готував повітряну атаку на військові об'єкти Сил оборони. Під виглядом прогулянок із собакою фігурант намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. У разі встановлення відповідних координат він мав передати їх окупантам для здійснення вогневого ураження підрозділів українських військ", - повідомили у СБУ у соцмережах.
Однак, як вказано, Служба безпеки зірвала плани агресора завдяки своєчасному викриттю російського інформатора.
Фігуранта, як повідомляється, затримали на завершальному етапі спецоперації, коли він намагався приховано сфотографувати периметр одного з об’єктів українських військ.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник місцевої виробничої компанії, який ідейно підтримував кремлівський режим.
Зазначається, що він у тому числі "втемну" вивідував потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих.
Російському інформатору повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості) Кримінального кодексу України.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.
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