Украинская контрразведка задержала агента ГРУ, готовившего удары РФ по энергообъектам Днепра и Запорожья

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре агента российской военной разведки (более известной как ГРУ), который готовил координаты для воздушных атак агрессора по критической инфраструктуре Украины. Об этом информирует СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, корректировкой огня занимался 54-летний монтажник из местной строительной компании. В поле зрения оккупантов он попал, когда пытался приобрести в интернете фальшивые документы для выезда за границу под видом иностранца.

После вербовки агент собирал для куратора геолокации энергогенерирующих предприятий, которые обеспечивают светом большую часть жилой застройки Днепра и Запорожья. Для сбора разведданных фигурант использовал свое служебное положение в стройкомпании, которая занимается восстановлением украинских энергообъектов после вражеских "прилетов" - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время выполнения подрядов предатель фиксировал техническое состояние потенциальных целей и фотографировал их внешний вид с привязкой к геолокации на гугл-карте.

Находясь на месте ремонтных работ, агент направлял соответствующую информацию своему куратору, чем фактически корректировал повторные удары рф по энергетической инфраструктуре городов.

Для конспирации он использовал несколько телефонов, которые периодически менял и хранил их у своей родственницы сообщает СБУ.

Сотрудники Службы Безопасности Украины установили личность предателя и задержали его по месту жительства.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

В Одессе задержаны два агента российских спецслужб, которые собирали и передавали информацию о расположении украинских военных объектов. Подозреваемая вербовала граждан, а один из них также распространял пророссийские сообщения в соцсетях.

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