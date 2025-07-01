Командующему атаками «Кинжалов» по энергетическим объектам Украины объявлено подозрение

Представители вооруженных сил РФ привлекаются к ответственности по фактам планирования, развязывания и ведения агрессивной войны против Украины, пишет Офис генерального прокурора Украины. Следователи получили доказательства причастности к совершению военных преступлений командира 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации ВВС РФ, передает УНН.

Детали

Командир 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации РФ в период с 15.10.2022 по 09.03.2023, действуя по предварительному сговору с военным командованием РФ, преследуя цель вынудить руководство Украины пойти на выгодные для РФ территориальные и политические уступки, грубо нарушая законы и обычаи войны, предусмотренные международными договорами, обеспечивал нанесение подчиненными ему подразделениями 44-го авиационного полка, с использованием истребителей – перехватчиков МиГ-31К, ударов аэробаллистическими ракетами 9-С-7760 гиперзвукового комплекса Х-47М2 "Кинжал". - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, к уничтожению и разрушению объектов гражданской критической инфраструктуры Объединенной энергетической системы Украины привели "указанные противоправные действия указанного военного командира, который действовал по предварительному сговору с военным командованием РФ".

На основании собранных доказательств командиру 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации РФ сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

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