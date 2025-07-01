Командувачу атаками "Кинджалів" по енергетичних об’єктах Україні оголошено підозру

Українська прокуратура оголосила підозру командиру російського 44-го окремого авіаційного полку за атаки "Кинджалами" на енергетичні об'єкти України. Його звинувачують у плануванні та веденні агресивної війни з 15 жовтня 2022 по 9 березня 2023 року.

Представники збройних сил рф притягуються до відповідальності за фактами планування, розв’язання та ведення агресивної війни проти України, пише Офіс генерального прокурора України. Слідчі отримали докази причетності до вчинення воєнних злочинів командира 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації ввс рф, передає УНН. Деталі Командир 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації рф у період з 15.10.2022 по 09.03.2023, діючи за попередньою змовою з військовим командуванням рф, переслідуючи мету вимусити керівництво України піти на вигідні для рф територіальні та політичні поступки, грубо порушуючи закони та звичаї війни, що передбачені міжнародними договорами, забезпечував нанесення підпорядкованими йому підрозділами 44-го авіаційного полку, з використанням винищувачів – перехоплювачів МіГ-31К, ударів аеробалістичними ракетами 9-С-7760 гіперзвукового комплексу Х-47М2 "Кинджал". - ідеться у дописі. Як зазначає пресслужба Офісу Генерального прокурора, до знищення і руйнування об’єктів цивільної критичної інфраструктури Об’єднаної енергетичної системи України привели "вказані протиправні дії зазначеного військового командира, який діяв за попередньою змовою з військовим командуванням рф". На підстав зібраних доказів командиру 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації рф повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України. Досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України. Нагадаємо СБУ затримала інформатора фсб, який шукав маршрути для ДРГ та передавав координати для ударів по позиціях ЗСУ. Зраднику загрожує до 8 років позбавлення волі. СБУ зібрала докази проти Тіматі, який підтримував агресію РФ та виступав в окупованому Криму. Йому заочно оголошено підозру у порушенні порядку в'їзду на ТОТ.