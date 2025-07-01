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Командувачу атаками "Кинджалів" по енергетичних об’єктах Україні оголошено підозру

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Українська прокуратура оголосила підозру командиру російського 44-го окремого авіаційного полку за атаки "Кинджалами" на енергетичні об'єкти України. Його звинувачують у плануванні та веденні агресивної війни з 15 жовтня 2022 по 9 березня 2023 року.

Командувачу атаками "Кинджалів" по енергетичних об’єктах Україні оголошено підозру

Представники збройних сил рф притягуються до відповідальності за фактами планування, розв’язання та ведення агресивної війни проти України, пише Офіс генерального прокурора України. Слідчі отримали докази причетності до вчинення воєнних злочинів командира 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації ввс рф, передає УНН.

Деталі

Командир 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації рф у період з 15.10.2022 по 09.03.2023, діючи за попередньою змовою з військовим командуванням рф, переслідуючи мету вимусити керівництво України піти на вигідні для рф територіальні та політичні поступки, грубо порушуючи закони та звичаї війни, що передбачені міжнародними договорами, забезпечував нанесення підпорядкованими йому підрозділами 44-го авіаційного полку, з використанням винищувачів – перехоплювачів МіГ-31К, ударів аеробалістичними ракетами 9-С-7760 гіперзвукового комплексу Х-47М2 "Кинджал".

- ідеться у дописі.

Як зазначає пресслужба Офісу Генерального прокурора, до знищення і руйнування об’єктів цивільної критичної інфраструктури Об’єднаної енергетичної системи України привели "вказані протиправні дії зазначеного військового командира, який діяв за попередньою змовою з військовим командуванням рф".

На підстав зібраних доказів командиру 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації рф повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України. Досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Україна
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