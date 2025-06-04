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Нью-Йорк Таймс

Агент рф получил 15 лет за корректировку ракетных ударов по Донецкой области

Киев • УНН

 • 110 просмотра

СБУ задержала агента, который наводил ракеты на позиции ВСУ на Краматорском направлении и передавал данные о ПВО. Суд признал его виновным в госизмене и назначил 15 лет тюрьмы.

Агент рф получил 15 лет за корректировку ракетных ударов по Донецкой области

По материалам Службы безопасности Украины реальный срок заключения получил очередной агент российских спецслужб, который корректировал вражеские ракетные удары по Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным следствия, злоумышленник наводил вражеские ракеты на укрепрайоны, логистические центры и огневые позиции Сил обороны на Краматорском направлении. Также он выявлял позиции украинской ПВО и передавал эти данные россиянам.

Кроме того, он "сливал" оккупантам маршруты движения бронетехники Сил обороны в направлении передовой. Злоумышленника задержали еще осенью 2024 года. Им оказался 43-летний безработный из поселка Мирное в Краматорском районе.

На основании собранных доказательств суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет.

Напомним

Винницкий суд заочно приговорил пророссийского пропагандиста Анатолия Шария к 15 годам за государственную измену. 

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Донецкая область
Служба безопасности Украины
Украина
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