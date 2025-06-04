Агент рф отримав 15 років за коригування ракетних ударів по Донеччині
Київ • УНН
СБУ затримала агента, який наводив ракети на позиції ЗСУ на Краматорському напрямку та передавав дані про ППО. Суд визнав його винним у держзраді та призначив 15 років в'язниці.
За матеріалами Служби безпеки України реальний термін ув'язнення отримав черговий агент російських спецслужб, який коригував ворожі ракетні удари по Донеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
За даними слідства, зловмисник наводив ворожі ракети на укріпрайони, логістичні центри та вогневі позиції Сил оборони на Краматорському напрямку. Також він виявляв позиції української ППО та передавав ці дані росіянам.
Крім того, він "зливав" окупантам маршрути руху бронетехніки Сил оборони у напрямку передової. Зловмисника затримали ще восени 2024 року. Ним виявився 43-річний безробітній із селища Мирне у Краматорському районі.
На підставі зібраних доказів суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 років.
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