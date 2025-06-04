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Анатолій Шарій заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду

Київ • УНН

 • 2678 перегляди

Вінницький суд заочно засудив Анатолія Шарія до 15 років за державну зраду. Він допомагав фсб у створенні пропагандистських відео з допитами українських полонених.

Анатолій Шарій заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду

В Україні прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія заочно засуджено до 15 років позбавлення волі. Відповідне рішення 4 червня поточного року ухвалив Вінницький міський суд Вінницької області, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За матеріалами справи, з початку повномасштабної війни Шарій був залучений до реалізації інформаційних диверсій фсб проти нашої держави.

Йдеться про участь пропагандиста у підготовці та поширенні постановочних відео, де рашисти допитують українських полонених.

Як встановило розслідування, Шарій підказував окупантам, як знімати допити у "потрібному форматі" і які запитання ставити бранцям.

Після зйомок зловмисник монтував отримані відеоматеріали, щоб вирізати з них "дискредитаційні" для рф кадри, зокрема із ознаками катувань полонених.

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За даними слідства, комунікація Шарія з окупантами відбувалася через ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова, який переховується у Севастополі за підозрою у держзраді.

Задокументовано, що саме від нього пропагандист отримував відео з допитів полонених воїнів ЗСУ, а після "монтажу" поширював через свої інформресурси.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Шарія та його спільника Шевцова визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

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Також до Анатолія Шарія застосовано безпрецедентну спецконфіскацію у власність України його доменного ім’я та авторського Ютуб-каналу.

Оскільки обидва засуджених переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Раніше

Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно українського блогера та ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Їм інкриміновано державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України). Слідством встановлено, що обвинувачені здійснювали підривну діяльність проти України на виконання завдань фсб рф.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
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